Шкурат (Перерва) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурат (Перерва) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурат Алексей

Отец ребёнка: Шкурат Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кияшко Коленко Раиса

Отец ребёнка: Шкурат Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурат Владимир

Отец ребёнка: Шкурат Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеверикина Лидия

Отец ребёнка: Шкурат Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкурат Павел Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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