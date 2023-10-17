Шкурат (Перерва) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурат Алексей
Отец ребёнка: Шкурат Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кияшко Коленко Раиса
Отец ребёнка: Шкурат Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурат Владимир
Отец ребёнка: Шкурат Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеверикина Лидия
Отец ребёнка: Шкурат Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно