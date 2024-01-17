Иващенко Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иващенко Алексей Максимович
Рождение ребёнка
23.04.1961
Сын: Иващенко Сергей Викторович
Мать ребёнка: Иващенко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильчишина Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Иващенко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гиргель Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Иващенко Галина
Смерть
Неизвестно