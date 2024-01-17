Иващенко Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иващенко Алексей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1961

Сын: Иващенко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Иващенко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильчишина Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Иващенко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гиргель Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Иващенко Галина

Смерть
Неизвестно
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