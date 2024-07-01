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Сандиряков Захар Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сандиряков Егор Иванович

Мать: Сандирякова Васуха Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерзумбаева Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сандиряков Андрей Захарович

Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сандиряков Семён Захарович

Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сандиряков Иван Захарович

Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария

Кошки, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1927

Сын: Сандиряков Михаил Захарович

Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария

Смерть
1963

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