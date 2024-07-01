Сандиряков Захар Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерзумбаева Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сандиряков Андрей Захарович
Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сандиряков Семён Захарович
Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сандиряков Иван Захарович
Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария
Кошки, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1927
Сын: Сандиряков Михаил Захарович
Мать ребёнка: Сандирякова (Захарова) Мария
Смерть
1963