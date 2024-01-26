Титоренко Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титоренко Андрей Сергеевич

Место рождения

п. Лоухи Лоухского р-на РК

Дата рождения

28.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1985

Отец: Титоренко Сергей Федорович

Мать: Титоренко Вера Викторовна

п. Лоухи Лоухского р-на РК
Рождение ребёнка
26.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титаренко Мария Александровна

г. Петрозаводск РК
Рождение ребёнка
07.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титаренко Мария Александровна

г. Петрозаводск РК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титаренко Мария Александровна

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