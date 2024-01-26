Титоренко Андрей Сергеевич
Место рожденияп. Лоухи Лоухского р-на РК
Дата рождения28.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1985
п. Лоухи Лоухского р-на РК
Рождение ребёнка
26.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титаренко Мария Александровна
г. Петрозаводск РК
Рождение ребёнка
07.02.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титаренко Мария Александровна
г. Петрозаводск РК
Бракосочетание
Неизвестно