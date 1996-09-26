Маликова (Старостина) Варвара Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова (Старостина) Варвара Даниловна

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Место рождения

Савинка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.11.1907

Дата смерти

26.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1907

Отец: Старостин Даниил Семенович

Мать: Старостина Анна Авраамовна

Савинка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1927

Дочь: Лучаева Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Маликов Гаврил Антонович

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1928

Сын: Маликов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Маликов Гаврил Антонович

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1932

Дочь: Гулина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Маликов Гаврил Антонович

Торбеевка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Гаврил Антонович

Смерть
26.09.1996
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