Маликова (Старостина) Варвара Даниловна
Место рождения
Дата рождения26.11.1907
Дата смерти26.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1907
Рождение ребёнка
04.07.1927
Дочь: Лучаева Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Маликов Гаврил Антонович
Рождение ребёнка
04.12.1928
Сын: Маликов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Маликов Гаврил Антонович
Рождение ребёнка
13.08.1932
Дочь: Гулина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Маликов Гаврил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1996