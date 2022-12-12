Гульбустан Курманай кызы
Место рождения
Дата рождения1712 ст.
Дата смертиПосле 1762 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732 ст.
Сын: Таймас Исен улы
Отец ребёнка: Исен Утягул улы
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исен Утягул улы
Смерть
После 1762 ст.
Абдуллино, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан