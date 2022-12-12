Гульбустан Курманай кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульбустан Курманай кызы

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Место рождения

Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

После 1762 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашкино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1732 ст.

Сын: Таймас Исен улы

Отец ребёнка: Исен Утягул улы

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исен Утягул улы

Смерть
После 1762 ст.
Абдуллино, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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