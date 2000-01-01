Чолакьян Ваграм Мкртычевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1994
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чолакьян Зоя Месробовна (Никитична)
Смерть
1994