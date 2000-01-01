Чолакьян Ваграм Мкртычевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолакьян Ваграм Мкртычевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Чолакьян Мкртыч Задыкович

Мать: Чолакьян Мариам Галустовна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чолакьян Зоя Месробовна (Никитична)

Смерть
1994
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