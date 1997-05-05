Давыдов Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 05.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
12.12.1997
Саратов, город Саратов, Саратовская область
руководитель Единой службы пенсионного фонда РФ по Саратовской области | Единая служба пенсионного фонда РФ по Саратовской
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель счетной палаты Саратовской области
Смерть
Около 05.05.1997
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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