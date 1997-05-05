Давыдов Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 05.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
12.12.1997
руководитель Единой службы пенсионного фонда РФ по Саратовской области | Единая служба пенсионного фонда РФ по Саратовской
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель счетной палаты Саратовской области
Смерть
Около 05.05.1997
Похороны
Неизвестно