Филимонова Ефросинья Николаевна
Место рождениядеревня шайтанка седельниковский уезд омской губернии
Дата рождения23.05.1912
Дата смерти04.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1912
деревня шайтанка седельниковский уезд омской губернии
Рождение ребёнка
22.12.1946
Дочь: Григаль Зоя Серафимовна
Отец ребёнка: Новиков Серафим Константинович
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
04.01.2002
город тара омская область