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Филимонова Ефросинья Николаевна

Место рождения

деревня шайтанка седельниковский уезд омской губернии

Дата рождения

23.05.1912

Дата смерти

04.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1912

Отец: Филимонов Николай Иванович

Мать: Филимонова Дарья Михайловна

деревня шайтанка седельниковский уезд омской губернии
Рождение ребёнка
22.12.1946

Дочь: Григаль Зоя Серафимовна

Отец ребёнка: Новиков Серафим Константинович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
04.01.2002
город тара омская область
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