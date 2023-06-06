Шляхтина (Кулева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
27.01.1878 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1896 ст.
Дочь: Шляхтина Александра Петровна
Отец ребёнка: Шляхтин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
31.05.1898 ст.
Отец ребёнка: Шляхтин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.
Дочь: Шляхтина Александра Петровна
Отец ребёнка: Шляхтин Пётр Михайлович
ГАВО ф496 о61 д4 стр 29об-30
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.
Отец ребёнка: Шляхтин Пётр Михайлович
ГАВО ф496 о61 д4 стр 29об-30
Смерть
Неизвестно