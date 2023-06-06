Шляхтина (Кулева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхтина (Кулева) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: Кулева Анна Александровна

Бракосочетание
27.01.1878 ст.

Муж: Шляхтин Пётр Михайлович

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
14.04.1896 ст.

Дочь: Шляхтина Александра Петровна

Отец ребёнка: Шляхтин Пётр Михайлович

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
31.05.1898 ст.

Сын: Шляхтин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Шляхтин Пётр Михайлович

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.

Дочь: Шляхтина Александра Петровна

Отец ребёнка: Шляхтин Пётр Михайлович

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф496 о61 д4 стр 29об-30
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.

Сын: Шляхтин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шляхтин Пётр Михайлович

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ГАВО ф496 о61 д4 стр 29об-30
Смерть
Неизвестно
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