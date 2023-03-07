Зачупейко Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения16.01.1903
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
Между 16.01.1902 и 1906
Крестьянин Иван Петрович Зачупейко и его законная жена Пелагея Ивановна, оба православные , священник Григорий Триднишов
Рождение
16.01.1903
В переписи детей 1919 года ему значилось 13-17 лет
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Шура
Мать ребёнка: Супруга Антона
Рождение ребёнка
02.02.1930
Мать ребёнка: Супруга Антона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Виктор Антонович
Мать ребёнка: Супруга Антона
Казахстан , г Чу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супруга Антона
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Место жительства
Неизвестно
Чу Джамбульская область, Казахстан
Смерть
Около 1970
Казахстан