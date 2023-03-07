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Зачупейко Антон Иванович

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.01.1903

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
Между 16.01.1902 и 1906
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Крестьянин Иван Петрович Зачупейко и его законная жена Пелагея Ивановна, оба православные , священник Григорий Триднишов
Рождение
16.01.1903

Отец: Зачупейко Иван Петрович

Мать: Зачупейко Пелагея Ивановна

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
В переписи детей 1919 года ему значилось 13-17 лет
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Шура

Мать ребёнка: Супруга Антона

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1930

Сын: Зачупейко Иван Антонович

Мать ребёнка: Супруга Антона

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зачупейко Виктор Антонович

Мать ребёнка: Супруга Антона

Казахстан , г Чу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супруга Антона

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Место жительства
Неизвестно
Чу Джамбульская область, Казахстан
Смерть
Около 1970
Казахстан
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