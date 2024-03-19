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Лукин Павел

Место рождения

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: Федора Фоминична

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лукин Фома Павлович

Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мавра Павловна

Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукин Гордий (Гордей) Павлович

Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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