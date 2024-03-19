Лукин Павел
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Мать: Федора Фоминична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лукин Фома Павлович
Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мавра Павловна
Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукин Гордий (Гордей) Павлович
Мать ребёнка: Лукина Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно