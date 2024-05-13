(Горина) Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Муж: Павлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович
Смерть
1941