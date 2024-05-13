(Горина) Валентина Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Горина) Валентина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1937

Муж: Павлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
03.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович

Смерть
1941

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