(Букатина) Александра Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1925
Дата смерти04.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1925
Отец: Букатин Даниил
Мать: Букатина Анна
Смерть
04.04.2008
с. Марчихина-Буда Ямпольский р-н, Сумская обл. Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Марчихина-Буда Ямпольский р-н, Сумская обл. Украина