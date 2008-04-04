(Букатина) Александра Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Букатина) Александра Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1925

Дата смерти

04.04.2008

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1925

Отец: Букатин Даниил

Мать: Букатина Анна

Смерть
04.04.2008
с. Марчихина-Буда Ямпольский р-н, Сумская обл. Украина
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Марчихина-Буда Ямпольский р-н, Сумская обл. Украина
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