Пятков Данил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятков Данил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1995

Отец: не указан

Мать: Вологина Марина Геннадьевна

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