Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1896
Муж: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
18.01.1897
Дочь: Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: Фёкла Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Иван Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
28.06.1904
Сын: Пётр Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
09.04.1908
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
23.04.1911
Сын: Иван Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
24.08.1913
Дочь: Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Никитич
Рождение ребёнка
08.04.1916
Сын: Василий Никанорович
Отец ребёнка: Никанор Никитич