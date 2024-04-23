Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Николаевна

Место рождения

Козлово, Нелидовский район, Тверская область

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Нелидовский район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Никанор Никитич

Рождение ребёнка
18.01.1897

Дочь: Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1898

Дочь: Фёкла Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Иван Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1904

Сын: Пётр Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.1908

Сын: Александр Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Иван Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1913

Дочь: Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1916

Сын: Василий Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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