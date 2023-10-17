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Цыганок Георгий Павлович

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Место рождения

Украинская ССР, Черниговская обл., Черниговский р-н, с. с. Певцы ( в документах встречается: с. Александровка Черниговский р-н, с. Александровка Семеновский район)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыганок Павел

Мать: не указана

Украинская ССР, Черниговская обл., Черниговский р-н, с. с. Певцы ( в документах встречается: с. Александровка Черниговский р-н, с. Александровка Семеновский район)
Рождение ребёнка
?.09.1933

Сын: Цыганок Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Цыганок Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валекжанина Александра

Мать ребёнка: Цыганок Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганок Сергей

Мать ребёнка: Цыганок Антонина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганок Антонина Андреевна

Смерть
17.10.1944
Трояны Варшавского воеводства
Причина смерти: ранение в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Село Трояны Варшавского воеводства, госпиталь
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