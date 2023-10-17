Украинская ССР, Черниговская обл., Черниговский р-н, с. с. Певцы ( в документах встречается: с. Александровка Черниговский р-н, с. Александровка Семеновский район)

Место рождения Украинская ССР, Черниговская обл., Черниговский р-н, с. с. Певцы ( в документах встречается: с. Александровка Черниговский р-н, с. Александровка Семеновский район)

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