Цыганок Георгий Павлович
Место рожденияУкраинская ССР, Черниговская обл., Черниговский р-н, с. с. Певцы ( в документах встречается: с. Александровка Черниговский р-н, с. Александровка Семеновский район)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.10.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыганок Павел
Украинская ССР, Черниговская обл., Черниговский р-н, с. с. Певцы ( в документах встречается: с. Александровка Черниговский р-н, с. Александровка Семеновский район)
Рождение ребёнка
?.09.1933
Сын: Цыганок Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Цыганок Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валекжанина Александра
Мать ребёнка: Цыганок Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганок Сергей
Мать ребёнка: Цыганок Антонина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1944
Трояны Варшавского воеводства
Причина смерти: ранение в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Село Трояны Варшавского воеводства, госпиталь