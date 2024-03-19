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Покровский Василий

Место рождения

Городенск, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Покровский Михаил

Мать: Покровский Елена

Городенск, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
С 14.06.1894
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
исполняющий должность псаломщика в Соборной Успенской церкви города Суджи | Соборная Успенская церквь города Суджи
Работа или профессия
С 20.11.1896
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
псаломщик Соборной Успенской церкви города Суджи | Михайло-Архангельская церковь Льговского уезда
Бракосочетание
02.02.1898

Жена: Акилина

Городенск, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.06.1899

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Акилина

Городенск, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.07.1901

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Акилина

Городенск, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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