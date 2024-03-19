Покровский Василий
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Покровский Михаил
Мать: Покровский Елена
Работа или профессия
С 14.06.1894
исполняющий должность псаломщика в Соборной Успенской церкви города Суджи | Соборная Успенская церквь города Суджи
Работа или профессия
С 20.11.1896
псаломщик Соборной Успенской церкви города Суджи | Михайло-Архангельская церковь Льговского уезда
Рождение ребёнка
08.06.1899
Рождение ребёнка
05.07.1901
Смерть
Неизвестно