Сидоров Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Сидоров Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно