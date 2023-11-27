Сидоров Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Сидоров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Сидоров Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ремягино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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