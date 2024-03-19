Сорокин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения04.03.1919
Дата смерти30.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1919
Отец: Сорокин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Павловна
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Сорокин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1989
г.Куйбышев
Похороны
Неизвестно
г. Куйбышев кл. Рубежное