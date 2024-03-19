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Сорокин Алексей Иванович

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Место рождения

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.03.1919

Дата смерти

30.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1919

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина Матрена Степановна

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Павловна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Сорокин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Павловна

Чевкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Елизавета Павловна

Смерть
30.01.1989
г.Куйбышев
Похороны
Неизвестно
г. Куйбышев кл. Рубежное
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