Амосова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Амосов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Амосов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Амосов Алексей Павлович