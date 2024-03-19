Иван Титович
Место рождения
Дата рожденияДо 1691
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1691
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Елена Харитоновна
Бракосочетание
До 1708
Жена: Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
До 1713
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Елена Харитоновна
Смерть
После 1729