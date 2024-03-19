Иван Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Титович

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1691

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1691 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Елена Харитоновна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1708

Жена: Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
До 1713

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Елена Харитоновна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Елена Харитоновна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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