Бурый Нил Михайлович
Место рожденияРоссия, Томская обл., Славгородский р-н, пос. Черноштановка
Дата рождения15.09.1927
Дата смерти09.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927
Россия, Томская обл., Славгородский р-н, пос. Черноштановка
Рождение ребёнка
01.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киргизская ССР, Фрунзенская область, Ворошиловский район, село Воронцовка
Смерть
09.12.2009
Кыргызстан, Чуйская обл., Аламединский р-н, село Воронцовка
Похороны
Неизвестно
Кыргызстан, Чуйская обл., Аламединский р-н, село Воронцовка