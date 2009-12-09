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Бурый Нил Михайлович

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Место рождения

Россия, Томская обл., Славгородский р-н, пос. Черноштановка

Дата рождения

15.09.1927

Дата смерти

09.12.2009

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927

Отец: Бурый Михаил Лаврентьевич

Мать: Бурая Синклитикия Васильевна

Россия, Томская обл., Славгородский р-н, пос. Черноштановка
Рождение ребёнка
01.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киргизская ССР, Фрунзенская область, Ворошиловский район, село Воронцовка
Смерть
09.12.2009
Кыргызстан, Чуйская обл., Аламединский р-н, село Воронцовка
Похороны
Неизвестно
Кыргызстан, Чуйская обл., Аламединский р-н, село Воронцовка
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