Тарнаев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1976
Сын: Тарнаев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Рискина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1979
Дочь: Тарнаева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Рискина Лидия Николаевна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно