Тарнаев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарнаев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1976

Сын: Тарнаев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Рискина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1979

Дочь: Тарнаева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Рискина Лидия Николаевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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