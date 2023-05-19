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Сафронов Семен Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1908

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Сафронова Анна Дементьева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Анна Дементьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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