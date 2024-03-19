Бодров Дмитрий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Бодров Фёдор Петров
Бракосочетание
06.11.1870
Жена: Бодрова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
18.04.1874
Сын: Бодров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бодрова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
30.07.1876
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Бодрова Марфа Егорова
Рождение ребёнка
17.12.1880
Сын: Бодров Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бодрова Марфа Егорова
Смерть
Неизвестно