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Бодров Дмитрий Фёдоров

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бодров Фёдор Петров

Мать: Бодрова Татьяна Прокопьева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.11.1870

Жена: Бодрова Марфа Егорова

Рождение ребёнка
18.04.1874

Сын: Бодров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бодрова Марфа Егорова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.07.1876

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Бодрова Марфа Егорова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Бодров Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бодрова Марфа Егорова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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