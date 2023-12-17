Крестинская Пелагея Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Крестинский Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Крестинский Артемий Фёдорович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Делануа Агафья Артемьевна
Отец ребёнка: Крестинский Артемий Фёдорович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Крестинский Яков Артемьевич
Отец ребёнка: Крестинский Артемий Фёдорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Крестинская Варвара Артемьевна
Отец ребёнка: Крестинский Артемий Фёдорович
Смерть
После 1810