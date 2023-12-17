Крестинская Пелагея Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестинская Пелагея Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Крестинский Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Крестинский Артемий Фёдорович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Делануа Агафья Артемьевна

Отец ребёнка: Крестинский Артемий Фёдорович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Крестинский Яков Артемьевич

Отец ребёнка: Крестинский Артемий Фёдорович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Крестинская Варвара Артемьевна

Отец ребёнка: Крестинский Артемий Фёдорович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
После 1810
Макошино, Чернігівська область
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