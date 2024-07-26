Сотников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1847

Сын: Сотников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Сотникова Парасковья Васильевна

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
1848 6-18
Смерть
Неизвестно

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