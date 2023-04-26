Анна Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Автопом Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Демидов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Демидов
Рождение ребёнка
06.07.1851
Дочь: Ольга Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Демидов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Швецова Васса Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Демидов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Михаил Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Демидов
Работа или профессия
Неизвестно