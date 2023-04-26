Анна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Автопом Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Демидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Демидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1851

Дочь: Ольга Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Демидов

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Швецова Васса Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Демидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Михаил Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Демидов

Сухлово, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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