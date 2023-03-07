Гусева (Корнева) Прасковья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Корнев Филип Силаевич
Мать: Корнева Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гусев Иван Агеевич
Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гусев Петр Агеевич
Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич
Рождение ребёнка
26.09.1909
Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Агрипина Агеевна
Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Филипп Агеевич
Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Козьма Агеевич
Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич
Смерть
Неизвестно