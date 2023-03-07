Гусева (Корнева) Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Корнева) Прасковья Филипповна

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Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Корнев Филип Силаевич

Мать: Корнева Ольга Андреевна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гусев Иван Агеевич

Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гусев Петр Агеевич

Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.09.1909

Сын: Гусев Григорий Агеевич

Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Агрипина Агеевна

Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Филипп Агеевич

Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Агей Федосьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Козьма Агеевич

Отец ребёнка: Гусев Агей Федосьевич

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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