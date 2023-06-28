Астахов Василий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов Василий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.2005

Сын: Астахов Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.2009

Дочь: Астахова Анастасия Васильевна

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Рождение ребёнка
17.04.2018

Дочь: Астахова Татьяна Васильевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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