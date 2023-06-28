Астахов Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.2005
Сын: Астахов Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.2009
Дочь: Астахова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.2018
Дочь: Астахова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности