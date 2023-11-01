Саая Вячеслав Семис-оолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саая Вячеслав Семис-оолович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1963

Отец: Саая Семис-оол Конзай-оолович

Мать: Саая Бара Лаа-суруновна

Рождение ребёнка
01.01.1986

Дочь: Одинаева Жанида Вячеславовна

Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна

Рождение ребёнка
10.06.1987

Дочь: Паламарчук Надежда Вячеславовна

Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна

Рождение ребёнка
16.02.1994

Сын: Саая Шораан Вячеславович

Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна

Рождение ребёнка
05.04.1996

Сын: Саая Начын Вячеславович

Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна

Рождение ребёнка
01.01.1998

Сын: Саая Хеймер-оол Вячеславович

Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна

Рождение ребёнка
20.05.2001

Дочь: Биче-Оол Саая Анджела Орлановна

Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Чодураа Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

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