Саая Вячеслав Семис-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1963
Рождение ребёнка
01.01.1986
Дочь: Одинаева Жанида Вячеславовна
Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна
Рождение ребёнка
10.06.1987
Дочь: Паламарчук Надежда Вячеславовна
Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна
Рождение ребёнка
16.02.1994
Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна
Рождение ребёнка
05.04.1996
Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна
Рождение ребёнка
01.01.1998
Сын: Саая Хеймер-оол Вячеславович
Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна
Рождение ребёнка
20.05.2001
Дочь: Биче-Оол Саая Анджела Орлановна
Мать ребёнка: Саая Айланмаа Бугарововна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Чодураа Вячеславовна