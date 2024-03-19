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Анна Ивановна

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1797 и 1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1800 и 1802 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1800

Отец: Иван

Мать: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1818 и 1822

Муж: Александр Андреевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Фекла Александровна

Отец ребёнка: Александр Андреевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Александр Андреевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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