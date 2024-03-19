Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1797 и 1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1797 и 1800
Отец: Иван
Бракосочетание
Между 1818 и 1822
Муж: Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Фекла Александровна
Отец ребёнка: Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Александр Андреевич
Смерть
После 1858