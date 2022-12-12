Панов (Румянцев) Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиОколо ?.11.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Панов Никита Ипполитович
Мать: Панова Румянцева Анна
Смена фамилии
Около 1918
Место жительства
Около 1940
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Ул. Яринская, 1
Пропал без вести (военное)
?.11.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Мария Семеновна
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около ?.11.1942