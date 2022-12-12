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Панов (Румянцев) Иван Никитович

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Место рождения

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Около ?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Панов Никита Ипполитович

Мать: Панова Румянцева Анна

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смена фамилии
Около 1918
Место жительства
Около 1940
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Ул. Яринская, 1
Пропал без вести (военное)
?.11.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Мария Семеновна

Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около ?.11.1942
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