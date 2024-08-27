Кожевников Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
09.05.1949
Сын: Кожевников Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна
Смерть
Неизвестно