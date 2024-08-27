Кожевников Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кожевникова Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
09.05.1949

Сын: Кожевников Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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