Сорокин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1950
Дочь: Сергеева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Сорокина Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Сорокина Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Сорокина Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно