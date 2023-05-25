Медведев Таливальд Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Ирина Таливальдовна
Мать ребёнка: Жукова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Нина Таливальдовна
Мать ребёнка: Жукова Евгения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Евгения Павловна
Смерть
Неизвестно