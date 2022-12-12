Гардин Владимир Ростиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гардин Владимир Ростиславович

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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