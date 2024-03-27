Таова Ралета --- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таова Ралета ---

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таова Арина Хажисламовна

Отец ребёнка: Таов Хажислам Ауесович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таова-Котова Залина Хажисламовна

Отец ребёнка: Таов Хажислам Ауесович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таов Хажислам Ауесович

Рождение ребёнка
30.07.1993

Сын: Таов Аскер Хажисламович

Отец ребёнка: Таов Хажислам Ауесович

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