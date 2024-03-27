Таова Ралета ---
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таова Арина Хажисламовна
Отец ребёнка: Таов Хажислам Ауесович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таова-Котова Залина Хажисламовна
Отец ребёнка: Таов Хажислам Ауесович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1993
Отец ребёнка: Таов Хажислам Ауесович