Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Петров

Михаил Стефанович (1757 — ?) Родился в семье дьякона села Сандырева Романов-Борисоглебского уезда Стефана Петровича. В семинарии не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же села, гр... Показать все
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Петров

ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 1295ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1803гл. 18с. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 38жена его Ирина Степанова 38дети:Анна 17Алексей 15Ульяна 13ГАЯО фонд 23... Показать все
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Степанова??

Отец ребёнка: Стефан Петров

с. Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда.27 января 1820 года у священника Алексея Космина родилась дочь ФеоктистаВосприемницей была порутчицы Клеопатры Запольской сельца Митинскова дворовая женка Ага... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Петров

Смерть
Неизвестно
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