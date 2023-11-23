Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1757
Сын: Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Петров
Михаил Стефанович (1757 — ?) Родился в семье дьякона села Сандырева Романов-Борисоглебского уезда Стефана Петровича. В семинарии не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же села, гр... Показать все
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Петров
ГАЯО фонд 230 опись 1 дело 1295ИР церквей сел Борисоглебского уезда за 1803гл. 18с. Богословское на Погостедиакон Козма Иванов 38жена его Ирина Степанова 38дети:Анна 17Алексей 15Ульяна 13ГАЯО фонд 23... Показать все
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Степанова??
Отец ребёнка: Стефан Петров
с. Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда.27 января 1820 года у священника Алексея Космина родилась дочь ФеоктистаВосприемницей была порутчицы Клеопатры Запольской сельца Митинскова дворовая женка Ага... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Петров
Смерть
Неизвестно