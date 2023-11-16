Шустров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Шустров Александр

Мать: Шустрова Анна Кузминична

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