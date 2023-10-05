Бутенко Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1930
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бутенко Петр Савельевич
Рождение ребёнка
04.11.1925
Дочь: Чмыхало Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Бутенко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Бутенко Мария Васильевна
Смерть
1930
Предположительно, от аппендицита в возрасте 28 лет.