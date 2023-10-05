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Бутенко Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бутенко Петр Савельевич

Мать: Бутенко Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1925

Дочь: Чмыхало Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Бутенко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Бутенко Мария Васильевна

Смерть
1930
Предположительно, от аппендицита в возрасте 28 лет.
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