Сисина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Матвей Трифонович

Мать: Швецова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сисина Мария Григорьена

Отец ребёнка: Сисин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сисин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Сисин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сисина Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Сисин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сисина Любовь Грегорьевна

Отец ребёнка: Сисин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сисин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Сисин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сисин Григорий

Смерть
Неизвестно
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