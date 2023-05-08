Сисина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сисина Мария Григорьена
Отец ребёнка: Сисин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сисин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Сисин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сисина Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Сисин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сисина Любовь Грегорьевна
Отец ребёнка: Сисин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сисин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Сисин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сисин Григорий
Смерть
Неизвестно