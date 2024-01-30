(Старкова) Алексадра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1879
Дочь: Чазова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Старков Владимир Васильевич
Народная учительница, рукодельница
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старков Владимир Васильевич