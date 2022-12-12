Соловьев-Седой (Соловьев) Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев-Седой (Соловьев) Василий Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.04.1907

Дата смерти

02.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1907 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1945
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1945 по 1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.12.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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