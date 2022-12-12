Соловьев-Седой (Соловьев) Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения12.04.1907
Дата смерти02.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1945
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1945 по 1979
Смерть
02.12.1979