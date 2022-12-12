Сокольников Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1905
Дата смерти09.04.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сокольников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Зырянова Галина Иннокентьевна
Рождение ребёнка
03.02.1953
Сын: Сокольников Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Зырянова Галина Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1963