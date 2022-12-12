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Сокольников Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1905

Дата смерти

09.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сокольников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Зырянова Галина Иннокентьевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.02.1953

Сын: Сокольников Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Зырянова Галина Иннокентьевна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Галина Иннокентьевна

Смерть
09.04.1963
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
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