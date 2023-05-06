Человекова Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеловекова Анна Федотовна

Человекова Анна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
09.07.1934

Дочь: Петрова Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.?

Сын: Человеков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Человеков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Человеков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Человеков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close