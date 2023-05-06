Человекова Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.07.1934
Дочь: Петрова Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.01.?
Сын: Человеков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Человеков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Человеков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Человеков Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно