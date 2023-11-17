Ткачёв Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёв Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.2008

Дочь: Ткачёва Ирина Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.01.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.2014

Сын: Ткачёв Святослав Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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