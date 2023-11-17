Ткачёв Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.2008
Дочь: Ткачёва Ирина Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.01.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.2014
Сын: Ткачёв Святослав Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности