Кузнецов Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.2007
Сын: Кузнецов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.2011
Сын: Кузнецов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.2014
Сын: Кузнецов Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности