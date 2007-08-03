Кузнецов Фёдор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Фёдор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.2007

Сын: Кузнецов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.2011

Сын: Кузнецов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.2014

Сын: Кузнецов Виктор Фёдорович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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