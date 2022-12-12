Кошеварников Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савоськина Вера Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1941