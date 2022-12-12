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Кошеварников Михаил Афанасьевич

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Место рождения

Грачики, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Грачики, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савоськина Вера Захаровна

Грачики, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоськина Вера Захаровна

Смерть
?.08.1941
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